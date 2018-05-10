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Recoverit Wondershare Dosya Kurtarma Programı

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Recoverit Wondershare Dosya Kurtarma Programı

Recoverit Wondershare, Masaüstü, dizüstü bilgisayar veya çıkarılabilir cihazlarınızdan kolayca ve hızlı bir şekilde silinmiş, biçimlendirilmiş veya kaybolan dosyalarınızı kurtarmak için kullanılan en iyi ücretsiz veri kurtarma programıdır. Recoverit Wondershare Data Recovery, Bilgisayar veya cihazlarınızdaki silinmiş dosyaları yüksek başarı oranı ile geri getirir.

Recoverit Wondershare Data Recovery programı ile sabit disk, ssd, raid yapılmış sürücüler, usb sürücüler, Mikro SD kartlar, hafıza kartları, ipod, ipad-tablet, disket, akıllı telefon, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüm cihazlardan verileri kurtarabilir. Recoverit Wondershare kurtaramadığınız ve önemli olan dosyalarınızı kurtarmanız konusunda sizlere teknik destek seçeneği de sunmaktadır. Programın sizlere sunduğu diğer özellikler ise aşağıdadır.

Recoverit Wondershare Data Recovery Özellikleri

  •  Silinen dosyaları kurtarma.
  • Harici hard disk ve harici cihazlardaki dosyaları kurtarma.
  • Biçimlendirilmiş disklerdeki dosyaları kurtarma.
  • Geri dönüşüm kutusundaki dosyaları kurtarma.
  • Disklerde kaybolmuş bölümleri kurtarma
  • Virüs saldırılarında silinen dosyaları kurtarma.
  • Sistem çökmelerine karşı kurtarma.

Desteklediği Formatlar

  • Belgeler: Word, excel, powerpoint, illustrator, pdf, e books vb gibi. (DOC – DOCX, XLS – XLSX, PPT – PPTX, PDF, CWK, HTML – HTM, INDD, EPS)
  • Video: Yazılım kurtarma programı ile tüm video formatlarını deteklemektedir.
  • Ses: Tüm müzik ve ses formatlarını desteklemektedir. (AIF – AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, MID – MIDI, OGG, AAC)
  • Görüntü: Fotoğraf düzenleme yazılımlarının, kameraların, ekran görüntü formatları olmak üzere tüm görüntü formatlarını destekler. (JPG, TIFF – TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, RAW)
  • Diğer Dosyalar: Aklınıza gelebilecek tüm formatları destekler. (PST, DBX, EMLX, ZIP, RAR, SIT)

Recoverit Wondershare Data Recovery programını aşağıdaki bağlantıdan indirip kurarak dosyalarınızı hemen kurtarabilirsiniz.

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