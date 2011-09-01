WordPress Türkçe Karakter Problemi Çözümü

WordPress kullanıcıların çoğu bu problemi yaşamıştır. Tema indirirsiniz ingilizce türkçeye çevirmek istersiniz veya temanızda birşeyler yenilersiniz türkçe karakterlerde hep problem çıkarır. Çoğunun başına gelmiştir bu olay :) Şahsen benimde başıma gelmişti. Şimdi bu konu ile ilgili geniş bir yazı yazmak istedim inşallah beğenirsiniz…

Tabi herşey’den önce UTF-8 nedir bunu öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra sitenizdeki çirkin görüntüye bir son vereceğiz…

UTF-8 Nedir?

UTF-8 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir (İng: Unicode Transformation Format ‘ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır. Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir.

UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.

1) UTF-8 Veritabanı çevirme yöntemi.

Kısaca: İçeriğinizde türkçe karakter hatası varsa burayı inceleyiniz.

Türkçe karakter problemi sadece temada olan birşey değil. Eskiden türkçe dili yüklememiş olup ingilizce dilini kurup daha sonra türkçe wordpress ile güncelleme yaptıysanız halada veritabanınız latin1_general_ci olarak duruyordur. WordPress türkçe eskiden pek güvenilir değildi çünkü daha önce bazı şeyler yaşandı ben inanıyorumki üstesinden geldiler ve şu anda Türkçe WordPress kullanılabilirki bende kullanıyorum :)

Veritabanını utf8_general_ci yapmak için çok uğraşmanıza gerek yok aslında yapılmış olan bir eklenti bunların hepsini yapıyor şimdi ben size o eklentiyi tanıtacağım.

UTF-8 Database Converter

Eklenti uyarıda bulunuyor lütfen veritabanı yedeğinizi alın. Bende tavsiye ediyorum ne olur ne olmaz :) Yedek her zaman lazım olur. Temayla bile uğraşırken yedek almanızı tavsiye ederim bazen çok gerekli olabiliyor. Zaten burada veritabanı yedeğinden bahsediyoruz.

Eklentiyi indirin -> Yükleyip aktifleştirdikten sonra -> Final Step yapıp çayınızı yudumlamaya başlayın.

2) Temada ve Eklentilerdeki türkçe karakter problemi

Bu problem sadece temalarda olan birşey değil eklentilerdede bu problem oluyor tek nedeni kullandığımız programların utf-8’de kodlamaması. Kendi kullandığım notepad++ ile sizlere durumu izah edeceğim. Daha sonrasında diğer WordPress kullanıcıların paylaştığı bir kaç program’dan resimler vererek sizlerin daha iyi anlamasına yardımcı olacağım. Birde diğer programların resmini veriyorum sizde o programı kullanıyor olabilirsiniz :)

Sırayla anlatıyorum;

Notepad++ programı ile php dosyası düzenlediğimde ANSI’de kodladığı için sitenizde problem çıkar. php dosyası düzenlediğiniz zaman UTF-8’de kodla yazısına tıkladığınızda türkçe yazılarınız sitede düzgün görünür.

3) Tema tasarımcılarının hataları

Bu ihtimal artık olmaz çünkü tasarımcılar bu konulara dikkat ediyor ancak halada hata yapma şansları olduğunu varsayarak şunlarıda incelemenizi tavsiye ederim.

header.php dosyasını açın şu kodu arayın:

<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />

O satırdaki kodu silip yerine şunu ekleyin;

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

4) Font Problemi

Yorumlarda ve müşterilerin satın aldığı temalarda sıklıkla yaşadığı aslında bu problem. WordPress’te yada sunucunuzda problem genelde olmuyor. Satın aldığınız veya ücretsiz indirdiğiniz temanızın kullandığı font’un Türkçe karakter desteklememesinden dolayı kaynaklanıyor bu problem.

Temalarda yaşadığınız Türkçe karakter problemi font ile alakalıysa internette Css font değiştirme diye aratırsanız karşınıza bir çok makale çıkacaktır. Eğer css bilginiz yoksa ve yapamıyorsanız sitenizi yorum olarak buraya yazın ben sizin için düzeltirim :)

Gene düzelmezse şu kodu arayın;

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

Yerine alttaki kodu ekleyin:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="tr-TR">

Gene düzelmezse artık siz bana yazın beraber sitenizi inceleyelim farklı çözümler araştıralım :) Çözülmeyecek sorun yoktur…

Kaynaklar