WordPress Upload Limitini Arttırmak

WordPress dosya yükleme sınırı az kalsın başımın belası oluyordu. Normalde 8MB’ın üstünde dosya yüklenmiyor. Bu konu ile ilgili bir çok çözüm yöntemi yazılıp çiziliyor şimdi ben bunların tümünü yazıcam ancak en başta kendi yaptığım ve sonuç aldığım çözümü yazıcam daha sonra diğerlerinide yazıcam. Bunlardan ayrı internet üzerinde başka bir çözüm yolu görmedim :)

1) PHP.ini ile Upload Limiti Arttırma

Öncelikle şunu söylüyorum alttaki çözüm yollarınıda kullananlar var ancak ben her seferinde sadece bu yöntemle sonuç aldım. Eğer bu olmazsa diğerlerini inceleyin.

Notepad++ programını açıp içerisine alttaki kodları yapıştırın. Daha sonra bu dosyayı Farklı kaydet [Ctrl+Alt+S] tuşlarına basarakta yapabilirsiniz. “All Types (*.*)” kısmını seçip dosyanın adınıda php.ini olarak yazıyoruz. Bu şekilde .ini dosyasıda oluşturmuş oluyoruz.

php.ini dosyasını wp-admin klasörü içerisine atıyorsunuz başka bir işlem yapmadan sitenizdeki upload sınırını görebileceğiniz alan “Ortam -> Yeni Ekle” kısmından yeni boyutu görebilirsiniz.

memory_limit = 100M upload_max_filesize = 192M post_max_size = 100M file_uploads = On

Yukarıda dosya yüklemeyi aktif edip memory limitimizi arttırdık. Maksimum upload sınırını belirledik sağ kısımdaki sonuçları değiştirebilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken bir noktada hosting’inizin php.ini’yi siteye göre düzenlenmesine izin verip vermediğini bilmeniz gerekiyor eğer vermediyse bu yöntem zaten sizin için pas durumda. Hosteva‘dan hosting aldıysanız bu seçenek sizin için aktiftir bilginize.

2) Tema Fonksiyon Dosyası ile Upload Limiti Arttırma

Buda sıkça yazılan bir yöntem kullandığınız temanın functions.php içerisinde en tepeye “?php” başlangıç kısmından 1 satır aşağı yazıyorsunuz.

Notepad++ Programı içerisindeki FTP programı aracılığı ile yada FileZilla yardımı ile FTP‘ye bağlanıp functions.php dosyasını düzenleye basın ve alttaki kodları ekleyin.

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' );

3) .htaccess ile Upload Limiti Arttırma

Sıkça yazılan bir çözüm yöntemi ama bunu yaparak çözüm bulanı pek gördüm sayılmaz ancak genede paylaşıyorum.

.htaccess dosyasında bilmeniz gereken bir noktada şu: bu dosyayı tüm FTP programları göstermemektedir. FileZilla ile görüntüleyip değiştirebilirsiniz. Alttaki kodları .htacess’inize ekleyin.

php_value upload_max_filesize 64M php_value post_max_size 64M php_value max_execution_time 300 php_value max_input_time 300

.htaccess’den hemen sonra wp-config.php dosyasını düzenliyoruz. Ana dizindeki wp-config.php dosyasını açın ve alttaki satıra şunu ekleyin;

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’);

Daha sonra tekrar deneyin bakalım upload limitiniz arttımı.

Bu yazıdan sonra muhtemelen probleminizi çözmüş oluyoruz ancak Nginx server kullanıyor ve problemi çözemiyorsanızda alttaki bağlantının size faydalı olucağını düşünüyorum.