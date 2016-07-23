İOS ve Android için En popüler Selfie uygulamaları ile karşınızdayız, Akıllı cihazlarda en çok kullandığımız ön kamera Selfie çeken herkes için önemlidir. Kamera uygulamanızın iyi bir fotoğraf çekiyor olması sizi her zaman memnun edecektir.

Selfie çeken kullanıcılar için akıllı telefonunuz ile yüklü gelen dahili kamera uygulaması çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Selfie çekmek sadece fotoğraf çekmek anlamına gelmiyor. Çektiğimiz fotoğraflara filtre uygulama, yazı yazma, sticker ekleme gibi özellikleri ve daha fazlasını barındıran uygulamaları sizlerle paylaşıyorum.

Paylaştığım Selfie uygulamaları kullanıcılar arasında en çok tercih edilen uygulamalardır. Bu uygulamaları indirmek tamamen ücretsizdir. Ancak bazı uygulamalarda gelişmiş özelliklere sahip olmak için satın almalar olabilir.

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Noah Camera

Noah selfie kamera uygulaması benimde severek kullandığım bir uygulamadır. Onlarca filtresi ile fotoğraflarınıza renk katabilirsiniz. Fotoğraflarınıza gerçek zamanlı filtreler uygulayan Noah kamera basit ve hızlı oluşuyla kullanıcıların öncelikli tercihleri arasındadır.

Android – İOS

YouCam Perfect – Selfie Pro

Google Play ve App Store mağazasında Selfie diye arattığımızda karşımıza ilk çıkan uygulamalardan biride YouCam selfie uygulamasıdır. Bu uygulama yüzünüzdeki kırışıklıkları, göz altı şişliklerini, sivilcelerinizi rötuş yaparak yüzünüzü daha güzel hale getirebilirsiniz.

Fotoğraf karenize istemediğiniz kişiler girdiyse bunları da kaldırmanız mümkündür. Ayrıca uygulama ile fotoğraflarınıza yazı ekleyebilir ve resimde bulunan kişilere de isim koyabilirsiniz.

Android – İOS

Retrica

Selfie ilk çıktıktan hemen sonra kendini beğendiren Retrica uygulaması ismiyle de kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Hem selfie çekmek hemde bu fotoğrafları süslemek isteyenler için ideal bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Kullanımı tamamen ücretsiz olması ve rakipleri gibi bir çok filtreyi de kendi bünyesinde barındırıyor olması en popüler olmasının nedenlerinden biridir.

Android – İOS

Frontback

Frontback uygulaması ile hem ön hem de arka kamerayı açarak fotoğraf çekebilirsiniz. Her iki kamera ile çektiğiniz fotoğrafları tek bir karede buluşturmak istiyorsanız hemen bu kamera uygulamasını kullanabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve Tumblr ile sosyal medyada arkadaşlarınızla fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafların altına yazı yazabilir ve arkadaşlarınız etiketleyebilirsiniz.

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Android – İOS

Candy Camera

Candy Camera Onlarca filtresi ile fotoğraflarınıza yeni bir hava katacak uygulamadır. Makyaj yaptığınızda cildinizdeki tüm kapattığınız bölgeleri Candy kamera ile de kapatabilirsiniz. Kirpik, allık, göz kalemi, leke giderme, beyazlatma efekti, inceltme efekti gibi efektleride fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz.

Android – İOS