Huawei Mate 20 Pro Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei yeni amiral telefonu Mate 20 serisini tanıttı. Yeni yeni amiral telefonun en güçlüsü Mate 20 Pro modelinin fiyatını ve özelliklerine yakından bakalım.

Huawei’nin 7 nm üretim teknolojisi ile ürettiği Kirin 980 işlemcisi Mate 20 pro modeline güç vermektedir. Kirin 980’den güç alan telefonda Mali-G76 gpu yani grafik işlemcisi bulunuyor. Kirin 980 gibi bu gpu’da düşük enerji tasarrufu ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mate 20 Pro Akıllı telefonu iki farklı versiyonu ile karşımızda. 6 GB ram, 128 GB depolama ve 8 GB ram 256 depolama seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

Kamera Özellikleri

Mate 20 Pro’nun en çok beğenilen özelliklerinden biride kamera tarafıdır. Arkada 3 ön tarafta 1 kamera toplamda 4 kamerası bulunuyor. Arka taraftaki kameralar 40 mp – 20 mp ve 8 megapiksel değerindedir. Arka kameraları 4K video çekimi yapabilen telefonun 24 megapiksellik kamerası full hd 1080p video çekimi bulunmaktadır. Yapay zeka özelliği bulunan telefonun kamera fotoğrafa ve video çekimlerinde sizlere en iyi anı çekmenize yardımcı olmaktadır.

Ekran Özellikleri

Huawei Mate 20 pro’nun 6.39 inç büyüklüğünde ekranı bulunuyor. 538 ppi ekran yoğunluğuna sahip telefonun ekranı 1440×3120 piksel 2K çözünürlüğünde ekranı ile geldi. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı HDR 10 desteği bulunan mate 20 pro Oled ekran desteğine sahiptir.

Tasarımına bakacak olursak 8.6 mm kalınlıkta bulunan telefon 189 gram ağırlığı bulunmaktadır. Mate 20 pro LTE cat 21 teknolojisi ile 1.4 Gbps hızında bağlantı sağlayabiliyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 versiyonuna sahip telefonun en önemli özelliklerindne biride kablo ile USB typ-c ile yarım saat içerisinde %70 şarj olabiliyor. 40 watt şarj teknolojisi ile yapabilen mate 20 pro kablosuz olarak ta şarj edebiliyor. Ayrıca telefon diğer telefonlarıda kablosuz şarj edebiliyor.

Huawei Mate 20 Pro Fiyatı

Yüz tanıma teknolojisinin bulunduğu telefon Android 9 pie ve EMUI 9.0 arayüzü ile gelmektedir. Mate 20 pro’nun fiyatına bakacak olursak;

6 GB ram ve 128 GB depolama alanına sahip modeli piyasada şuan itibari ile ortalama aşağı yukarı 8.000 TL’den satılmaktadır.

Mate 20 Pro Video