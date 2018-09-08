Samsung Galaxy Note 9 Tüm Özellikleri
Güney koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral telefonu Note 9 fiyatı ve tüm özellikleri ile karşımızda. Şuana kadarki en iyi donanıma sahip telefonlardan biri olan note 9 ekranı, kalemi, yüksek hafıza ve fiyatı ile dikkat çekiyor.
Galaxy Note 9 Samsung’un üretimi olan Exynos 9810 ve amerika gibi bazı diğer ülkelerde Qualcomm’un 10 nm işlemci üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 845 işlemcisi ile geliyor. Ülkemizde de her zamanki gibi 8 çekirdekli Exynos 9810 ile gelecek.Bu işlemci ile birlikte Mali G72 MP18 grafik işlemcisi geliyor. Note 9 telefonu 6 GB ram – 128 GB depolama ve 8 GB ram – 512 GB depolamalı iki farklı donanımı ile geldi. 512 GB depolama seçeneği ile gelen note 9’a 512 GB sd kart takarak hafızasını 1 TB kadar çıkartabilirsiniz.
Note 9 Kamera Özellikleri
Note 9 Kamera tarafından ise piyasada en iyi ön ve arka kameralara sahip diyebiliriz. Arka tarafta 12 megapiksel’lik f1.5 ve yine 12 megapiksel’lik f 2.4 diyafram açıklığına sahip kameralar bulunuyor. 4K 60 fps video kaydı çekebilen arka kameralar HDR gibi gelişmiş fotoğraf ve video çekim özelliklerine sahiptir. Ön kamerada ise Samsung 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanmış Bu ön kamera F 1.7 diyafram açıklığına sahip ve yine HDR gibi geşilmiş resim ve video çekimlerine sahiptir. Kısacası kamera donanımı ve yazılımı konusunda yüzde yüz performans alacaksınız.
Note 9 Ekran Özellikleri
Ekran ise Samsung’un ve piyasadaki en iyi ve en dayanıklı ekranlarına sahip olduğunu diyebiliriz. 6.4 inç ekran boyutuna sahip telefon 1440×2190 QHD ekran çözünürlüğü bulunuyor. HDR 10 desteğine sahip telefon 516 ppi ekran yoğunluğuna sahiptir.
Gelişmiş Diğer Özellikleri
- 4000 mAh Batarya
- 200 gram ağırlık
- LTE Cat 18
- Bluetooth 5.0
- IPX 68 sertifikası
- USB Type-C
- Stereo çift Hoparlör
- Nano Sim
- Android 8 – Android 9 güncellemesi alacak
- Samsung experience 9.5
Note 9 Fiyatı
Dolar kurunun 6.40 olduğu şuanda 6 GB ram 128 GB depolama alanına sahip note 9 piyasayada ortalama 6300 TL’ye 8 GB ram ve 512 GB depolama alanına sahip note 9 ise 9300 TL değişken fiyatlarla satılmaktadır. Fiyat dolar kuruna ve firmalara bağlı olarak değişmektedir.
Note 9 İnceleme Videosu
Note 9 Sağlamlık Testi