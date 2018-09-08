Samsung Galaxy Note 9 Tüm Özellikleri

Güney koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral telefonu Note 9 fiyatı ve tüm özellikleri ile karşımızda. Şuana kadarki en iyi donanıma sahip telefonlardan biri olan note 9 ekranı, kalemi, yüksek hafıza ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Galaxy Note 9 Samsung’un üretimi olan Exynos 9810 ve amerika gibi bazı diğer ülkelerde Qualcomm’un 10 nm işlemci üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 845 işlemcisi ile geliyor. Ülkemizde de her zamanki gibi 8 çekirdekli Exynos 9810 ile gelecek.Bu işlemci ile birlikte Mali G72 MP18 grafik işlemcisi geliyor. Note 9 telefonu 6 GB ram – 128 GB depolama ve 8 GB ram – 512 GB depolamalı iki farklı donanımı ile geldi. 512 GB depolama seçeneği ile gelen note 9’a 512 GB sd kart takarak hafızasını 1 TB kadar çıkartabilirsiniz.

Note 9 Kamera Özellikleri

Note 9 Kamera tarafından ise piyasada en iyi ön ve arka kameralara sahip diyebiliriz. Arka tarafta 12 megapiksel’lik f1.5 ve yine 12 megapiksel’lik f 2.4 diyafram açıklığına sahip kameralar bulunuyor. 4K 60 fps video kaydı çekebilen arka kameralar HDR gibi gelişmiş fotoğraf ve video çekim özelliklerine sahiptir. Ön kamerada ise Samsung 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanmış Bu ön kamera F 1.7 diyafram açıklığına sahip ve yine HDR gibi geşilmiş resim ve video çekimlerine sahiptir. Kısacası kamera donanımı ve yazılımı konusunda yüzde yüz performans alacaksınız.

Note 9 Ekran Özellikleri

Ekran ise Samsung’un ve piyasadaki en iyi ve en dayanıklı ekranlarına sahip olduğunu diyebiliriz. 6.4 inç ekran boyutuna sahip telefon 1440×2190 QHD ekran çözünürlüğü bulunuyor. HDR 10 desteğine sahip telefon 516 ppi ekran yoğunluğuna sahiptir.

Gelişmiş Diğer Özellikleri

4000 mAh Batarya

200 gram ağırlık

LTE Cat 18

Bluetooth 5.0

IPX 68 sertifikası

USB Type-C

Stereo çift Hoparlör

Nano Sim

Android 8 – Android 9 güncellemesi alacak

Samsung experience 9.5

Note 9 Fiyatı

Dolar kurunun 6.40 olduğu şuanda 6 GB ram 128 GB depolama alanına sahip note 9 piyasayada ortalama 6300 TL’ye 8 GB ram ve 512 GB depolama alanına sahip note 9 ise 9300 TL değişken fiyatlarla satılmaktadır. Fiyat dolar kuruna ve firmalara bağlı olarak değişmektedir.

Note 9 İnceleme Videosu

Note 9 Sağlamlık Testi