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Pokemon GO Ücretsiz İndir – Android & IOS

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Pokemon GO Ücretsiz İndir – Android & IOS

Son günlerin popüler oyunu olan Pokemon GO’yu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Henüz tüm dünyada aktif olmasa da isteyen herkes oyunu APK olarak indirip oynayabiliyor.

Tamamen ücretsiz olan Pokemon GO sadece Android ve İOS akıllı telefonlarda oynanabiliyor. Pokemon GO Android 4.4 ve üzeri yüklü akıll telefonlarda oynanabiliyor. Oyunu alttaki indirme bağlantıdan ücresiz olarak indirebilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak karşınıza gelen pencerede Download APK butonuna basarak indirebilirsiniz.

Pokemon GO Google Play İndir

Pokemon GO APK İndir

Pokemon GO iPhone & IOS İndir

Pokemon GO Nasıl Oynanır?

Pokemon oyunu nu indirip kurduktan sonra internetinizi ve GPS’sinizi açmanız gerekiyor. Daha sonra kendi karakterinizi seçip, giydirdikten sonra bir kullanıcı adı vererek oyuna başlayabiliyorsunuz. Daha sonra oyundaki haritalarda bulunan pokemon’lara giderek yakalayabilirsniz. Pokemona yaklaştığınızda kameranızı açarak pokemonunuzu yakalayabilirsiniz.

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