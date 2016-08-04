Stock Rom Nedir?, Ne İşe Yarar?

Stock Rom Nedir?, Stock rom akıllı telefon, phablet ve tablet üreticilerinin cihazlarına yüklediği Android sürümüne denir. Yani üreticinin orjinal Android yazılımına Stock rom denir.

Stock rom’da genellikle üreticilerin sistemi yüklü olduğu için akıllı telefon ve tabletlerde gereksiz uygulamaları yani hiç kullanmadığımız uygulamaları görürüz. Bu uygulamaların yüklenme nedeni ise cihaz üreticilerinin reklam amaçlı bu uygulamaları yüklemesidir. Bir çok telefonun, tabletin stock rom’unu bir çok yabancı veya yerli web sitelerinde bulabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Android Telefonlarda Olmazsa Olmaz Uygulamalar

Stock Rom Ne İşe Yarar?