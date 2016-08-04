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Stock Rom Nedir?, Ne İşe Yarar?

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Stock Rom Nedir?, Ne İşe Yarar?

Stock Rom Nedir?, Stock rom akıllı telefon, phablet ve tablet üreticilerinin cihazlarına yüklediği Android sürümüne denir. Yani üreticinin orjinal Android yazılımına Stock rom denir.

Stock rom’da genellikle üreticilerin sistemi yüklü olduğu için akıllı telefon ve tabletlerde gereksiz uygulamaları yani hiç kullanmadığımız uygulamaları görürüz. Bu uygulamaların yüklenme nedeni ise cihaz üreticilerinin reklam amaçlı bu uygulamaları yüklemesidir. Bir çok telefonun, tabletin stock rom’unu bir çok yabancı veya yerli web sitelerinde bulabilirsiniz.

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Stock Rom Ne İşe Yarar?

  • Android sürümü hasar gördüyse cihazınıza format atarakta bu sorunu düzeltemediyseniz ve garantisi bittiyse servise veya telefon tamircisinede götürmek istemiyorsanız orjinal stock rom’u yükleyerek sorunu düzeltebilirsiniz.
  • Android cihazınıza root yaparak farklı bir Rom yükleyip alınan hatalar sonrasında tekrar üreticinin orjinal stock rom’una dönmek isteyenler için işe yarar.
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