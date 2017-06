Web Sitenize Facebook Og Meta tagları ekleyin.

Facebook biliyorsunuz en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri. Facebook’a link eklediğinizde hangi siteyi eklediyseniz onun içeriğini getiriyor dimi? Peki bu çektiği içeriği biz site sahipleri olarak nasıl değiştirebilir yada nasıl geliştirebiliriz? İşte şimdi bunu sizlere açıklayacağım. Web sitemize Facebook Open Graph sistemi ile meta taglarımızı ekleyeceğiz ve sitemiz Facebook Optimizasyonlu olucak.

Open Graph – Facebook Developers

Artık tüm web sitelerinde kesinlikle görüceğiniz alttaki meta og taglarıdır.

Bu meta taglarını ben elle eklemeyi göstericem daha sonra kullandığım script WordPress için nasıl eklenir onuda 2 şekilde göstericem inşallah.

Şimdi arkadaşlar web siteniz WordPress değil ise alttaki kodları <head > arasına </head > yapıştırın.

Yani koyucağımız kodlar ziyaretciler için değil Facebook için.

fb:admins – Site sahibinin Facebook kullanıcı ID numarası yazın.

og:title – İçeriğin başlığını ekleyin.

og:description – İçeriğin açıklamasını ekleyin.

og:url – İçeriğinizin linkini (URL) ekleyin.

og:image – İçeriğin resim URL’sini ekleyin.

og:type – içeriğinizin tipi nedir? Makale ise article yazın.

og:site_name – Site adını yazın.

<meta property="fb:admins" content="Facebook ID"/> <meta property="og:title" content="Yazı Başlığı" /> <meta property="og:description" content="İçeriğiniz"/> <meta property="og:url" content="Sayfalinki.html"/> <meta property="og:image" content="resimurl.png"/> <meta property="og:type" content="article"/> <meta property="og:site_name" content="Site ismi"/>

Aslında sadece Yazı başlığı, İçerik, içerik linki ve içerik resmi eklesenizde olur. Diğerleri ekstraya girer ama isterseniz genede ekleyin. :)

Şimdi web site sahibi olarak web sitemize Facebook Og Meta taglarını ekledik sırada WordPress kullanıcıları için vericeğim kod var.

WordPress Facebook Open Graph Kodu

Alttaki kodu WordPress temanızın functions.php dosyasına ekleyin. İşlem tamamdır WordPress kullanıcısı iseniz otomatik eklenicektir. :)

Bunla ilgili bir çok eklenti var ama onlarla uğraşmanıza değmez diye düşünüyorum 1 kere eklersiniz bakarsınız oldumu o zaman tamamdır. Etkisizleştirme gibi işlerde yapmazsınız.

function add_facebook_open_graph_tags() { if (is_single()) { global $post; $image = get_post_meta($post->ID, 'thesis_post_image', $single = true); if (!$image) $image = 'ENTER URL TO DEFAULT IMAGE HERE'; ?> <meta property="og:title" content="<?php the_title(); ?>" /> <meta property="og:type" content="article" /> <meta property="og:image" content="<?php echo $image; ?>" /> <meta property="og:url" content="<?php the_permalink(); ?>" /> <meta property="og:description" content="<?php echo get_bloginfo('description'); ?>" /> <meta property="og:site_name" content="<?php echo get_bloginfo('name'); ?>" /> <meta property="fb:admins" content="ENTER YOUR FACEBOOK USER ID HERE" /> <?php } } add_action('wp_head', 'add_facebook_open_graph_tags',99);