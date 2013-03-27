Raw Formatı Harddiskleri NTFS veya FAT32’ye Çevirme

Geçen gün elime bir Harddisk geçti ve bilgisayara taktığımda bilgisayar görmüyodu ancak Bilgisayarım yönet kısmından yada biostan hdd’yi görebiliyordum ancak hiç bir şekilde ulaşamadım. Araştırdım ve 1 TB’lık HDD’den 800GB dosyasının hepsini kurtardım. Forumlarda bloglar’da çok arattım herkesin farklı bir tekniği var hiç biri tutmadı ama bir tanesi gerçekten çok makbule geçti :)

RAW Nedir? Neden Olur?

RAW Bir resim formatıdır aslında tam olarak açıklaması alttaki gibi;

RAW, dijital fotoğraf makinelerinde filmin karşılığı olan sensör üzerine düşen görüntü dijital işlemci tarafından sayısal verilere dönüştürülüp fotoğraf haline getirilir. Çekim sırasında belli işlemlerden geçen ham görüntü genelde JPEG bazen de TIFF formatına dönüştürülür.

Neden HDD RAW olur diyorsanız işte cevabı

İlk olarak bu HDD lerin RAW formatına dönüşmesinde en büyük etken bilgisayarınızı normalden farklı biçimde kapatmanız ve HDD üzerinde kalıcı kalıp bozukluklarına yol açmanızdır. Buda sizin HDD nizde partisyon tablolarının çökmesine yol açtığından Hdd niz RAW formatına dönüşmektedir ..

Bilgisayarı “Bilgisayarı kapat” düğmesine basarak kapatmadığınız sürece hatalar alırsınız. Bilgisayarınıza değer verin ve düzgün kapatıp açın.

RAW Formatı nasıl anlaşılır?

Masaüstünde bilgisayarınıza sağ tıklayın -> Yönet‘e basın.

Karşınıza gelen menüde sol kısımda Disk yönetimine basın ve biraz bekleyin. Bilgisayarınıza takılı tüm hdd’leri listeleyecek ve orada sizin harddisk’inizi NTFS yafa FAT32 değilde RAW olarak gösteriyorsa başınız şimdiden bir derde girdi ama sonunda çözücez :)

1) Raw HDD Nasıl NTFS Çevrilir?

Disk Yönetimi kısmından RAW uzantılı harddiskinizi seçin.

Sağ tıklayıp biçimlendire basın ve içindeki tüm verileri silin. (korkmayın verileriniz bellekte kalıyor ama üzerine birşey yazmayın.) Tamamen silecek ve Bilgisayarıma tıkladığınızda artık gösterecektir. Eğer yapmaz ise aşağıda size belirttiğim programı kurduktan sonrada RAW formatını NTFS’ye çevirebilirsiniz. Altta verdiğim bağlantıdaki EaseSUS Partition Master programını bilgisayarınıza indirin ve yükleyin. Raw formatına dönüşmüş hard diskinizi bulun ve sağ tıklayıp Format partition seçeneğine tıkladıktan sonra sol üstte Apply diyerek hard diskinizi NTFS‘ye çevirebilirsiniz.

Programın görüntüsü alttaki gibi;

2) Farklı İşletim sistemi

Farklı bir işletim sistemine geçtiğinizde örneğin Apple RAW formatını okuyabiliyor linux’ta biraz daha farklı ancak şöyle bir örnek vereyim. Linux Mint kullanıyorum tüm dosyaları görebiliyorum ama windows’ta göremiyorum.

Linux’u indirip bilgisayarınıza usb ile yazdırın ve bilgisayarınızı usb ile başlatın bu şekilde dosyalarınızı görmüş olur ve yedekleme imkanınız olur.

3) Check Disk

Genel olarak Check Disk yapanlarda çok olduğu için yazıma dahil ediyorum normalde check disk yapmıyorum ben.

Check disk yapmak için gerekli kod’unuz -> Başlata basın ve Çalıştır kısmına CMD yazın. Karşınıza gelen alanda alttaki kodu yazın ve entera basın.

chkdsk/r x

X yazan yere sizin harddiskinizin uzantısını yolunu yazıcaksınız. (c:, d:, e:, f: vs.)